Доработка Темы WordPress



Задача

Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/



В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются.



Все подробно описано в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1uL-qmzzXlAdNjhludxZ61WuHwRIucXCu0_dQMctH5sU/edit