Техническое Задание на Разработку API Приложения на Python Основные Информационные Параметры: Тип Сервера: Linux Домен: Уже приобретён (Детали предоставятся отдельно Требуется разработать простое API приложение на Python?, ...
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Доработка Темы WordPress
Задача
Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/
В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются.
Все подробно описано в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1uL-qmzzXlAdNjhludxZ61WuHwRIucXCu0_dQMctH5sU/edit
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