Нужен Веб-разработчик / Фрилансер для создания сайта агентства

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Открыт13 заявок222 просмотра

Вакансия: Веб-разработчик / Фрилансер для создания сайта агентства премиум-услуг

Описание проекта:

Ищем опытного веб-разработчика или команду для создания современного, функционального и безопасного сайта для агентства, предоставляющего услуги по сопровождению премиум-класса (escort agency). Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства, иметь удобную CMS, защищённую клиентскую зону, и систему управления анкетами.

Задачи:

  • Разработка дизайна в премиум-стиле (UI/UX)

  • Создание фронтенда и бэкенда сайта с учётом SEO

  • Интеграция формы бронирования и обратной связи

  • Разработка каталога анкет с фильтрами (по городу, внешности, услугам и пр.)

  • Защита данных клиентов и моделей

  • Возможность многозадачного администрирования и масштабирования

  • Возможность интеграции онлайн-оплаты (при необходимости)

Требования:

  • Опыт создания сайтов для нишевых или чувствительных проектов

  • Знание HTML, CSS, JS, PHP (или других актуальных технологий)

  • Опыт с CMS (WordPress, Laravel, Webflow и пр.)

  • Понимание конфиденциальности и юридических нюансов подобного рода проектов

  • Портфолио завершённых сайтов

Бонусы:

  • Понимание маркетинга в нише услуг

  • Готовность предложить идеи по монетизации и продвижению

Примеры сайтов:

https://glamourescorts.net/

https://www.escortofitaly.com/

Формат работы: удалённо / фриланс

Бюджет: обсуждается индивидуально

CSSHTMLJavaScriptLaravelPHPUI/UXWebflowWordPressДизайн интерфейсовИнтеграция платежных системРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
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