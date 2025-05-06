Требуется разработать сайт по аналогии с AniList на Node.js и React. Необходимы страницы каталога аниме, отдельные страницы тайтлов, персонажей и участников производства. Пользователи смогут оставлять отзывы, ставить оценки и вести свои списки аниме. Также нужен форум для обсуждения тайтлов с возможностью создания топиков и комментариев. Проект является дипломным и должен быть выполнен в кратчайшие сроки.
Нужен Веб-разработчик / Фрилансер для создания сайта агентства
Вакансия: Веб-разработчик / Фрилансер для создания сайта агентства премиум-услуг
Описание проекта:
Ищем опытного веб-разработчика или команду для создания современного, функционального и безопасного сайта для агентства, предоставляющего услуги по сопровождению премиум-класса (escort agency). Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства, иметь удобную CMS, защищённую клиентскую зону, и систему управления анкетами.
Задачи:
Разработка дизайна в премиум-стиле (UI/UX)
Создание фронтенда и бэкенда сайта с учётом SEO
Интеграция формы бронирования и обратной связи
Разработка каталога анкет с фильтрами (по городу, внешности, услугам и пр.)
Защита данных клиентов и моделей
Возможность многозадачного администрирования и масштабирования
Возможность интеграции онлайн-оплаты (при необходимости)
Требования:
Опыт создания сайтов для нишевых или чувствительных проектов
Знание HTML, CSS, JS, PHP (или других актуальных технологий)
Опыт с CMS (WordPress, Laravel, Webflow и пр.)
Понимание конфиденциальности и юридических нюансов подобного рода проектов
Портфолио завершённых сайтов
Бонусы:
Понимание маркетинга в нише услуг
Готовность предложить идеи по монетизации и продвижению
Примеры сайтов:
https://www.escortofitaly.com/
Формат работы: удалённо / фриланс
Бюджет: обсуждается индивидуально
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