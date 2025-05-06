Требуется разработать сайт по аналогии с AniList на Node.js и React. Необходимы страницы каталога аниме, отдельные страницы тайтлов, персонажей и участников производства. Пользователи смогут оставлять отзывы, ставить оценки и вести свои списки аниме. Также нужен форум для обсуждения тайтлов с возможностью создания топиков и комментариев. Проект является дипломным и должен быть выполнен в кратчайшие сроки.