Сделать клоны 3х сайтов, вырезав из них сложные вещи

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Открыт5 заявок103 просмотра

мне надо сделать клоны 3х сайтов, вырезав из них сложные вещи (есть небольшие тз) и все поставить на Битрикс

https://www.restek.com/global/en

https://www.dlabsci.com/

http://www.ncschina.com/

в тз указано что убираем

1С-БитриксДоработка сайтов
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