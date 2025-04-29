Нужен сайт для компании, занимающейся арендой офисов и складских помещений в Майами. Требуется разработать страницы: О нас, Floor plan с фото и ценами, Логин для пользователей, Контакты, FAQ. Необходимо подключение к локальной системе, возможность онлайн-оплаты, отправка сообщений на e-mail и обеспечение безопасности входа после оплаты.