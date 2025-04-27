Сайт-каталог

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка1 просмотр

Нужно создать сайт-каталог, согласно ТЗ.

MySQLNuxtVue.jsСоздание сайтов
7 дней назад
Snus1
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 дней назад
$1400
45 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 дней назад