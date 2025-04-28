Требуется разработка сайта для продажи уникального спортивного инвентаря с возможностью покупки, блогом и платежной системой. Необходимо обеспечить удобное управление из админки. Потребуется интеграция функций доставки. Сроки и цена обсуждаются.
Сайт Tilda
Добрый день
Нам нужен сайт на тильде.
Никаких заморочек, ничего замудренного не надо делать.
+- такого уровня должен быть сайт и дизайн: https://secret-formula.online/baza?utm_source=tg&utm_medium=base&utm_campaign=customerbase
Минималистично, просто, симпатично, читабельно
Заявки фрилансеров
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