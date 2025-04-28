Необходима разработка простого сайта на WordPress с начальным объемом около 10 страниц, включая разделы 'О нас', 'Блог', 'Примеры работ' и 'Контакты'. Имеется детальное ТЗ, готовая структура, прототипы страниц и рекомендации SEO специалистов. Также предоставлен дизайн в фигме и SEO тексты. Ожидается реализация на основе имеющихся материалов.