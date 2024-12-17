Разработка на битрикс. Нужно адаптивно сверстать карточку товара взамен текущей, интеграировать верстку.

Битрикс. Лицензия старт. Верстка, редизайн, доработка блоков, натяжка шаблонов, правка кода. Требования:

1) php: базовый уровень. Умение обрабатывать данные из форм. Базовые понимание классов, методов, функций, циклов. Уровень, достаточный для работы с битрикс.

2) Битрикс: понимание работы системы, шаблонов, модулей, опыт работы с шаблонами компонентов news.list, опыт работы с комплексным компонентом catalog. Умение писать оптимальные запросы API Bitrix, к инфоблокам и HL блокам, через API. Умение работать с событиями через init. Опыт разработки хотя бы одного проекта на битрикс от и до.

3) HTML\CSS: адаптивная верстка. Опыт работы с SASS. Анимации, flex,boostrab,сетки,modal.

4)Базовые навыки JS, желательно без jquery. Валидация форм, отправка fetch, проверка на сервере

5) навык работы с Git. Все работы через git. опыт решения стандартных ошибок

6) опыт оптимизации по pagespeed. Не нужно сначала делать, а потом править собственный код для оптимизации

7) работа с figma

Как работаем: вы устанваливаете себе на локальную машину копию сайта и настраиваете git, инструкцию дам, делаете доработки, и отправляете изменения на сервер. Дизайн в фигме. Сразу присылайте: портфолио, стоимость часа, сколько времени понадобится на работу, сколько готовы уделять времени в день.

https://dev.lab-store071.ru/