Требуется разработать простой сайт, аналогичный существующему. Сайт несложный, детали работы будут отправлены в чате. Ищем опытного веб-программиста для выполнения задачи.
Редизайн карточки товара сайта на Битрикс
Разработка на битрикс. Нужно адаптивно сверстать карточку товара взамен текущей, интеграировать верстку.
Битрикс. Лицензия старт. Верстка, редизайн, доработка блоков, натяжка шаблонов, правка кода. Требования:
1) php: базовый уровень. Умение обрабатывать данные из форм. Базовые понимание классов, методов, функций, циклов. Уровень, достаточный для работы с битрикс.
2) Битрикс: понимание работы системы, шаблонов, модулей, опыт работы с шаблонами компонентов news.list, опыт работы с комплексным компонентом catalog. Умение писать оптимальные запросы API Bitrix, к инфоблокам и HL блокам, через API. Умение работать с событиями через init. Опыт разработки хотя бы одного проекта на битрикс от и до.
3) HTML\CSS: адаптивная верстка. Опыт работы с SASS. Анимации, flex,boostrab,сетки,modal.
4)Базовые навыки JS, желательно без jquery. Валидация форм, отправка fetch, проверка на сервере
5) навык работы с Git. Все работы через git. опыт решения стандартных ошибок
6) опыт оптимизации по pagespeed. Не нужно сначала делать, а потом править собственный код для оптимизации
7) работа с figma
Как работаем: вы устанваливаете себе на локальную машину копию сайта и настраиваете git, инструкцию дам, делаете доработки, и отправляете изменения на сервер. Дизайн в фигме. Сразу присылайте: портфолио, стоимость часа, сколько времени понадобится на работу, сколько готовы уделять времени в день.
https://dev.lab-store071.ru/
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