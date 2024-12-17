Редизайн карточки товара сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Разработка на битрикс. Нужно адаптивно сверстать карточку товара взамен текущей, интеграировать верстку.
Битрикс. Лицензия старт. Верстка, редизайн, доработка блоков, натяжка шаблонов, правка кода. Требования:
1) php: базовый уровень. Умение обрабатывать данные из форм. Базовые понимание классов, методов, функций, циклов. Уровень, достаточный для работы с битрикс.
2) Битрикс: понимание работы системы, шаблонов, модулей, опыт работы с шаблонами компонентов news.list, опыт работы с комплексным компонентом catalog. Умение писать оптимальные запросы API Bitrix, к инфоблокам и HL блокам, через API. Умение работать с событиями через init. Опыт разработки хотя бы одного проекта на битрикс от и до.
3) HTML\CSS: адаптивная верстка. Опыт работы с SASS. Анимации, flex,boostrab,сетки,modal.
4)Базовые навыки JS, желательно без jquery. Валидация форм, отправка fetch, проверка на сервере
5) навык работы с Git. Все работы через git. опыт решения стандартных ошибок
6) опыт оптимизации по pagespeed. Не нужно сначала делать, а потом править собственный код для оптимизации
7) работа с figma
Как работаем: вы устанваливаете себе на локальную машину копию сайта и настраиваете git, инструкцию дам, делаете доработки, и отправляете изменения на сервер. Дизайн в фигме. Сразу присылайте: портфолио, стоимость часа, сколько времени понадобится на работу, сколько готовы уделять времени в день.
https://dev.lab-store071.ru/

1С-БитриксCSSFigmaGitHTMLPHPАдаптивная версткаВерстка блоковДизайн карточекДоработка сайтовИнтеграция версткиОптимизация кода
4 месяца назад
kirill_rybakow
Кирилл 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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