Требуется переработка дизайна сайта продажи VPN. Необходимо создать новый визуальный стиль для 4 страниц. Дизайн должен быть простым и функциональным, без сложных решений. Основное внимание уделить улучшению пользовательского интерфейса и общей эстетики сайта.
Сделать страничку для сайта
Доброго дня простое и быстрое задание, нужно сделать страничку, выдумывать не чего, я все картинки там и как выглядеть сайт сайт покажу, вам только собрать и чутка подрисовать. Все картинки у меня есть
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Потрібен лендос для продажу курсу схуднення з 4-5 блоками. Весь контент вже готовий. Проект потрібно виконати за кілька годин. Бюджет - 1500 грн.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо адаптивно сверстать карточку товара для сайта на Битрикс. Требуются навыки PHP, HTML/CSS, базовый JavaScript, работа с Git и Figma. Опыт работы с API Bitrix и оптимизация по pagespeed обязательны. Портфолио, стоимость и время выполнения работ также необходимы.Закрыт4 месяца назад
Требуется опытный дизайнер для работы над интернет-магазином товаров для животных. Основные задачи включают создание посадочной страницы по рассрочке и другие элементы UI/UX и графического дизайна. Ищем специалиста с навыками выше среднего. Укажите условия работы и стоимость услуг.Закрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для постоянного сотрудничества. Основные задачи включают графическое оформление сторис, актуальных графиков и постов. Необходимо предоставить примеры работ и прайс на услуги.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработать несколько вариантов обложек для сайта, включая фоновые изображения. Учитывайте общую концепцию дизайна и стиль сайта. Необходимо предоставить оригинальные идеи и визуализации.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо создать сайт на Webflow, копируя дизайн и структуру страниц с сайта конкурента. Задача включает сохранение всех визуальных и функциональных элементов, адаптивность для всех устройств, перенос контента и настройку функционала (формы, кнопки). Примеры работ и сроки выполнения обязательны для отклика.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Онлайн-школа по отношениям ищет веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Задачи: создание макетов в Figma, внесение изменений на Tilda, оформление презентаций и создание баннеров. Требуется опыт работы с Figma и Tilda, креативность и умение работать в команде.Закрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработка дизайна одностраничного лендинга для студии по созданию сайтов. Необходимо учесть адаптацию под мобильные и планшетные устройства. Оплата производится только после завершения работы.Закрыт4 месяца назад
- $200
Необходим дизайнер для создания стильного оформления сайта. Бюджет на проект составляет 15-20К. Ожидается качественная работа и креативный подход к дизайну.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 месяца назад