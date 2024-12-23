Сделать страничку для сайта

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Завершен16 заявок382 просмотра

Доброго дня простое и быстрое задание, нужно сделать страничку, выдумывать не чего, я все картинки там и как выглядеть сайт сайт покажу, вам только собрать и чутка подрисовать. Все картинки у меня есть

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4 месяца назад
Sou84
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Выбранный исполнитель

FandriX
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$20
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Escrow
Отлично справился с работой.
Все супер! :-)

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