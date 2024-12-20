Сделать дизайн 1 блока лендинга на Figma + Верстку под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Добрый день!

Суть задачи:

- Сделать дизайн-макет одного блока сайта (первого экрана) в Figma

- Сделать вёрстку этого блока, посадить макет на CMS Wordpess (хостинг и домен уже есть)

Референс:

https://centrep.online/

(см. первый экран)

По факту контентная часть, будет чуть отличаться, но незначительно.

Дедлайн:

Элементов для вёрстки минимум, нужно будет сделать оперативно, за 2-3 часа в течение дня

FigmaWordPressВерстка блоковДизайн интерфейсовИнтеграция верстки
4 месяца назад
safed24
Фёдор 
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