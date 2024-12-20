Требуется разработать новый дизайн для сайта, включающий 6 страниц: главную, страницу с видеоплеером, страницу с поиском и 3 страницы с интерфейсом. Дизайн должен быть выполнен в Figma с учетом адаптивности для мобильных устройств, планшетов и ПК.
Сделать дизайн 1 блока лендинга на Figma + Верстку под Wordpress
Добрый день!
Суть задачи:
- Сделать дизайн-макет одного блока сайта (первого экрана) в Figma
- Сделать вёрстку этого блока, посадить макет на CMS Wordpess (хостинг и домен уже есть)
Референс:
(см. первый экран)
По факту контентная часть, будет чуть отличаться, но незначительно.
Дедлайн:
Элементов для вёрстки минимум, нужно будет сделать оперативно, за 2-3 часа в течение дня
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