Дизайн 6 страниц

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Закрыт1 заявка14 просмотров

Добрый день,

Требуется сделать новый дизайн для сайта из 3 страниц:

  1. Главная страница

  2. Страница с видеоплеером

  3. Страница с поиском

Так же сделать 3 дополнительные страниц с интерфейсом для работы сервиса.

Дизайн в фигме для мобильного телефона, планшета и PC.

FigmaДизайн интерфейсовДизайн сайтов
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afle
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