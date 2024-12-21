Красочные сочные дизайны с квизами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок46 просмотров

Нужны суперсайту на тему питания. Комплект с дизайнами мобильных версий и продуктов pdf.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
4 месяца назад
guest_1734702735975
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$3000
15 дней
С Алексеем как всегда работа на одной волне. Сотрудничаем более 10 лет. Большой профессионал своего дела!
Всегда приятно поработать с давними заказчиками, тем более, по интересным проектам. С наступающим!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
180 отзывов
4 месяца назад
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alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
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Вадим
 
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17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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10 часов назад
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4 месяца назад
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час назад
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Был
7 минут назад
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Георгий
 
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