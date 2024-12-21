Создание лонгрида в Readymag

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки313 просмотров

Создать сайт лонгрид в Readymag по определенной теме с некоторой анимацией и текстом. Также сделать прототип этого сайта в Figma. После согласования работы могу отправить ссылки наподобие того, что мне нужно

Бюджет до 7000

Figma
4 месяца назад
guest_1734786577322
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Юрий
 
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Егор
 
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