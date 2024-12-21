Требуется разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Дизайн должен включать белый фон и синие элементы, с акцентом на шапку сайта и горизонтальное меню. Важно создать несколько вариантов шапки и уметь делать коллажи из изображений.
Создание лонгрида в Readymag
Создать сайт лонгрид в Readymag по определенной теме с некоторой анимацией и текстом. Также сделать прототип этого сайта в Figma. После согласования работы могу отправить ссылки наподобие того, что мне нужно
Бюджет до 7000
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