Необходимо разработать дизайн сайта для компании

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Закрыт3 заявки38 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Сайт компании www.pakman.com.ru. В соответствии с требованиями заказчика дизайн сайта должен быть максимально приближен к дизайну сайта поставщиков оборудования, среди них: www.wintechmc.com, www.transpakcorp.com, www.aetnagroup.com. То есть: цветовые предпочтения – белый фон, элементы дизайна в синем цвете, меню горизонтальное, шапка сайта. Основная задача при создании дизайна сайта отводится разработки дизайна шапки (несколько вариантов). Поэтому дизайнер должен уметь делать красивые коллажи из имеющихся изображений.

Дизайн сайтовСоздание коллажей
4 месяца назад
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