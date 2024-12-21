Змінити дизайн сайту

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Закрыт9 заявок350 просмотров

Треба зробити новий дизайн для лендинг сайту в темній темі, новий логотип у векторному, та банер. Тематика лендингу - Створення сайтів. Потрібна мобільна, планшетна та десктоп версії.

Без передоплат, оплата тільки після повного завершення роботи!

Дизайн лендинговСоздание баннеровСоздание логотипов
4 месяца назад
kharandziuk
Марьян 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$700
15 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Игорь
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Карина
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
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Был
4 часа назад
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
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Был
15 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
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Был
12 часов назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
skallyroll
Роман 
21 год
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Был
13 часов назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
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11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад