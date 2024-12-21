Необходимо разработать дизайн-макет первого экрана блока лендинга в Figma и выполнить верстку этого блока на CMS WordPress. Дедлайн — 2-3 часа. Референс для дизайна указан. Контент будет немного отличаться, но это не критично. Хостинг и домен уже готовы.