Нам нужен имиджевый сайт ( у нас есть функциональный сайт, это 2ой ) — где будет понятно чем компания занимается, какие товары у компании можно купить и выложены только наши эксклюзивные коллекции.

все ТЗ описано, указан стиль и структура которая нужна.

есть домен, хостинг. дам доступ- вордпресс можно установить за 2 минуты через сам хостинг.

нужен шаблон подходящий под наши нужды, настройка и заполнение контентом.

по 1 товару в каждую категорию надо будет сделать, дальше мы сами поставим все.

хотим не дорого, оперативно и красиво.