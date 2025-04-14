Нужен сайт визитка с каталогом на wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт21 заявка99 просмотров

Нам нужен имиджевый сайт ( у нас есть функциональный сайт, это 2ой ) — где будет понятно чем компания занимается, какие товары у компании можно купить и выложены только наши эксклюзивные коллекции.

все ТЗ описано, указан стиль и структура которая нужна.

есть домен, хостинг. дам доступ- вордпресс можно установить за 2 минуты через сам хостинг.

нужен шаблон подходящий под наши нужды, настройка и заполнение контентом.

по 1 товару в каждую категорию надо будет сделать, дальше мы сами поставим все.

хотим не дорого, оперативно и красиво.

WordPressДоработка сайтовСоздание сайтов
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