Требуется разработка одностраничного сайта для эскорт-агентства. Исполнитель должен обеспечить возможность редактирования информации, понимать адаптивный дизайн и соблюдать сроки. Идеально, если сотрудничество будет долгосрочным. Оплата производится поэтапно.
Техническое задание (ТЗ) на разработку сайта по охране труда
Проект: Сайт по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) для ведения работы на предприятии по охране труда в удаленном режиме, и онлайн обучении работников, информационном обеспечении работы по охране труда и обучения работников организации
1. Введение
1.1. Цель проекта
Создание веб-портала для обучения сотрудников организации правилам ОТ и ПБ с возможностью:
Изучения документов (инструкции, приказы, видеоролики).
Прохождения тестов и инструктажей.
Формирования статистики по обучению.
1.2. Целевая аудитория
Сотрудники: проходят обучение с ПК или мобильных устройств.
Специалисты по ОТ и ПБ: контролируют процесс, загружают материалы, формируют отчеты.
2. Требования к системе
2.1. Функциональные требования
2.1.1. Регистрация и авторизация
Вход по логину/паролю (или через корпоративную почту).
Разделение ролей:
Администратор/Специалист ОТ/ПБ (полный доступ).
Сотрудник (просмотр и обучение).
2.1.2. Навигация по разделам.
Системы управления охраной труда (СУОТ).
Назначение ответственных за ОТ, создание службы охраны труда.
Локальные нормативные акты (положения, инструкции, приказы).
План мероприятий по ОТ и бюджет.
Специальная оценка условий труда (СОУТ).
Санитарно-гигиенические нормы (освещение, шум, микроклимат).
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежда.
Профессиональные риски.
3. Обучение и инструктажи по охране труда
Вводный, первичный, повторного, внепланового и целевого инструктажей.
Программы по обучение руководителей и специалистов в учебных центрах.
Проверка знаний требований ОТ (аттестация).
Акты по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.
Медицинские осмотры (предварительные, периодические, внеочередные).
Проведение внутренних проверок (аудит охраны труда).
Взаимодействие с контролирующими органами.
Устранение нарушений и предписаний.
Обучение мерам пожарной безопасности (инструктажи).
Проверка исправности огнетушителей и систем пожаротушения.
Обучение мерам электробезопасности.
Данные разделы могут быть объединённы в отдельные группы группы.
2.1.3. Материалы для изучения
Документы: PDF, DOCX (инструкции, приказы).
Видеоролики: MP4, YouTube, RuTube - ссылки, скорее всего просто небольшие видеоролики, самостоятельно сделанные, например презентация с озвучкой.
Возможность добавления комментариев специалистами ОТ.
2.1.4. Тестирование и инструктажи
Тесты:
Вопросы с вариантами ответов.
Таймер на прохождение (например, 10 мин на 20 вопросов).
Автопроверка, проходной балл (например, 85%).
Инструктажи:
Электронное ознакомление + подпись-галочка что ознакомлен\подтверждаю (кнопка "Ознакомлен").
Напоминания о повторном прохождении (раз в год/квартал).
2.1.5. Статистика и отчеты
Таблицы и графики:
Кто прошел/не прошел тесты.
Создание рейтингов. Счетчики обученных,
Сводные таблицы с данными работников.
Выгрузка в Excel/PDF.
2.1.6. Мобильная версия
Адаптивный дизайн под смартфоны (iOS/Android).
2.2. Нефункциональные требования
Безопасность: HTTPS, резервное копирование.
Производительность: До 1000 пользователей онлайн.
Платформы: Chrome, Safari, Edge (последние версии).
3. Примеры существующих решений
3.1. Бесплатные аналоги
1. ПСОТ Проф -бесплатный онлайн-сервис для специалистов по охране труда
o Ссылка: https://psotprof.ru/
4. Техническая реализация на Python, с администраторской панелью. Расположенной как на самом сайте, так и в виде отдельного Windows-приложения/
5. Критерии приемки
1. Все сотрудники могут зарегистрироваться и пройти тест.
2. Администратор выгружает отчет в Excel.
3. Видеоролики и документы открываются на телефоне.
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