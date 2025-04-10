Техническое задание (ТЗ) на разработку сайта по охране труда

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Проект: Сайт по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) для ведения работы на предприятии по охране труда в удаленном режиме, и онлайн обучении работников, информационном обеспечении работы по охране труда и обучения работников организации

1. Введение

1.1. Цель проекта

Создание веб-портала для обучения сотрудников организации правилам ОТ и ПБ с возможностью:

  • Изучения документов (инструкции, приказы, видеоролики).

  • Прохождения тестов и инструктажей.

  • Формирования статистики по обучению.

1.2. Целевая аудитория

  • Сотрудники: проходят обучение с ПК или мобильных устройств.

  • Специалисты по ОТ и ПБ: контролируют процесс, загружают материалы, формируют отчеты.

2. Требования к системе

2.1. Функциональные требования

2.1.1. Регистрация и авторизация

  • Вход по логину/паролю (или через корпоративную почту).

  • Разделение ролей:

    • Администратор/Специалист ОТ/ПБ (полный доступ).

    • Сотрудник (просмотр и обучение).

2.1.2. Навигация по разделам.

  • Системы управления охраной труда (СУОТ).

  • Назначение ответственных за ОТ, создание службы охраны труда.

  • Локальные нормативные акты (положения, инструкции, приказы).

  • План мероприятий по ОТ и бюджет.

  • Специальная оценка условий труда (СОУТ).

  • Санитарно-гигиенические нормы (освещение, шум, микроклимат).

  • Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежда.

  • Профессиональные риски.

  • 3. Обучение и инструктажи по охране труда

  • Вводный, первичный, повторного, внепланового и целевого инструктажей.

  • Программы по обучение руководителей и специалистов в учебных центрах.

  • Проверка знаний требований ОТ (аттестация).

  • Акты по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.

  • Медицинские осмотры (предварительные, периодические, внеочередные).

  • Проведение внутренних проверок (аудит охраны труда).

  • Взаимодействие с контролирующими органами.

  • Устранение нарушений и предписаний.

  • Обучение мерам пожарной безопасности (инструктажи).

  • Проверка исправности огнетушителей и систем пожаротушения.

  • Обучение мерам электробезопасности.

Данные разделы могут быть объединённы в отдельные группы группы.

  • 2.1.3. Материалы для изучения

  • Документы: PDF, DOCX (инструкции, приказы).

  • Видеоролики: MP4, YouTube, RuTube - ссылки, скорее всего просто небольшие видеоролики, самостоятельно сделанные, например презентация с озвучкой.

  • Возможность добавления комментариев специалистами ОТ.

2.1.4. Тестирование и инструктажи

  • Тесты:

    • Вопросы с вариантами ответов.

    • Таймер на прохождение (например, 10 мин на 20 вопросов).

    • Автопроверка, проходной балл (например, 85%).

  • Инструктажи:

    • Электронное ознакомление + подпись-галочка что ознакомлен\подтверждаю (кнопка "Ознакомлен").

    • Напоминания о повторном прохождении (раз в год/квартал).

2.1.5. Статистика и отчеты

  • Таблицы и графики:

    • Кто прошел/не прошел тесты.

    • Создание рейтингов. Счетчики обученных,

    • Сводные таблицы с данными работников.

  • Выгрузка в Excel/PDF.

2.1.6. Мобильная версия

  • Адаптивный дизайн под смартфоны (iOS/Android).

2.2. Нефункциональные требования

  • Безопасность: HTTPS, резервное копирование.

  • Производительность: До 1000 пользователей онлайн.

  • Платформы: Chrome, Safari, Edge (последние версии).

3. Примеры существующих решений

3.1. Бесплатные аналоги

1.     ПСОТ Проф -бесплатный онлайн-сервис для специалистов по охране труда

o    Ссылка: https://psotprof.ru/

4. Техническая реализация на Python, с администраторской панелью. Расположенной как на самом сайте, так и в виде отдельного Windows-приложения/

5. Критерии приемки

1.     Все сотрудники могут зарегистрироваться и пройти тест.

2.     Администратор выгружает отчет в Excel.

3.     Видеоролики и документы открываются на телефоне.

AndroidiOSPythonWindows FormsСоздание веб-приложений
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