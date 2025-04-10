Проект: Сайт по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) для ведения работы на предприятии по охране труда в удаленном режиме, и онлайн обучении работников, информационном обеспечении работы по охране труда и обучения работников организации

1. Введение

1.1. Цель проекта

Создание веб-портала для обучения сотрудников организации правилам ОТ и ПБ с возможностью:

Изучения документов (инструкции, приказы, видеоролики).

Прохождения тестов и инструктажей.

Формирования статистики по обучению.

1.2. Целевая аудитория

Сотрудники : проходят обучение с ПК или мобильных устройств.

Специалисты по ОТ и ПБ: контролируют процесс, загружают материалы, формируют отчеты.

2. Требования к системе

2.1. Функциональные требования

2.1.1. Регистрация и авторизация

Вход по логину/паролю (или через корпоративную почту).

Разделение ролей: Администратор / Специалист ОТ/ПБ (полный доступ). Сотрудник (просмотр и обучение).



2.1.2. Навигация по разделам.

Системы управления охраной труда (СУОТ).

Назначение ответственных за ОТ, создание службы охраны труда.

Локальные нормативные акты (положения, инструкции, приказы).

План мероприятий по ОТ и бюджет.

Специальная оценка условий труда (СОУТ).

Санитарно-гигиенические нормы (освещение, шум, микроклимат).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежда.

Профессиональные риски.

3. Обучение и инструктажи по охране труда

Вводный, первичный, повторного, внепланового и целевого инструктажей.

Программы по обучение руководителей и специалистов в учебных центрах.

Проверка знаний требований ОТ (аттестация).

Акты по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.

Медицинские осмотры (предварительные, периодические, внеочередные).

Проведение внутренних проверок (аудит охраны труда).

Взаимодействие с контролирующими органами.

Устранение нарушений и предписаний.

Обучение мерам пожарной безопасности (инструктажи).

Проверка исправности огнетушителей и систем пожаротушения.

Обучение мерам электробезопасности.

Данные разделы могут быть объединённы в отдельные группы группы.

2.1.3. Материалы для изучения

Документы: PDF, DOCX (инструкции, приказы).

Видеоролики: MP4, YouTube, RuTube - ссылки, скорее всего просто небольшие видеоролики, самостоятельно сделанные, например презентация с озвучкой .

Возможность добавления комментариев специалистами ОТ.

2.1.4. Тестирование и инструктажи

Тесты : Вопросы с вариантами ответов. Таймер на прохождение (например, 10 мин на 20 вопросов). Автопроверка, проходной балл (например, 85%).

Инструктажи : Электронное ознакомление + подпись-галочка что ознакомлен\подтверждаю (кнопка "Ознакомлен"). Напоминания о повторном прохождении (раз в год/квартал).



2.1.5. Статистика и отчеты

Таблицы и графики: Кто прошел/не прошел тесты. Создание рейтингов. Счетчики обученных, Сводные таблицы с данными работников.

Выгрузка в Excel/PDF.

2.1.6. Мобильная версия

Адаптивный дизайн под смартфоны (iOS/Android).

2.2. Нефункциональные требования

Безопасность : HTTPS, резервное копирование.

Производительность : До 1000 пользователей онлайн.

Платформы: Chrome, Safari, Edge (последние версии).

3. Примеры существующих решений

3.1. Бесплатные аналоги

1. ПСОТ Проф -бесплатный онлайн-сервис для специалистов по охране труда

o Ссылка: https://psotprof.ru/

4. Техническая реализация на Python, с администраторской панелью. Расположенной как на самом сайте, так и в виде отдельного Windows-приложения/

5. Критерии приемки

1. Все сотрудники могут зарегистрироваться и пройти тест.

2. Администратор выгружает отчет в Excel.

3. Видеоролики и документы открываются на телефоне.