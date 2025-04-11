Сайт на Figma

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Открыт27 заявок247 просмотров

Вам нужно создать сайт по вашему выбору на английском языке с 4 страницами

FigmaСоздание сайтов
22 дня назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Евгенія
 
32 года
4 дня в сервисе
Была
3 дня назад
4 дня назад
Евгений
 
23 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Евгений
 
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
13 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
17 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
19 дней назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
20 дней назад
Арсентій
 
20 лет
22 дня в сервисе
Был
8 дней назад
21 день назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
21 день назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
21 день назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
5 часов назад
1 отзыв
22 дня назад
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
22 дня назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
22 дня назад
Шахбоз
 
33 года
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
22 дня назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
22 дня назад
Алина
 
22 года
22 дня в сервисе
Была
22 дня назад
22 дня назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
22 дня назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов(-1)
22 дня назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
22 дня назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 отзывов
22 дня назад
Анастасия
 
21 год
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
22 дня назад
Роман
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
12 отзывов
22 дня назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
22 дня назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
22 дня назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
22 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
22 дня назад