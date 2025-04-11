Необходимо разместить готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах. Требуется аккаунт с русским именем, от 3 уровня и более 1 года. Регион аккаунта - Москва или Россия. Оплата 400 рублей после модерации и публикации отзыва. Оплата возможна только по картам РФ.