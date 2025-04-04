Дизайн + адаптивная вёрстка без интеграции одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
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Прототип страницы

https://docs.google.com/document/d/1ZU0LdnFkf2av-jxRXsTjsMoFw_KlQjpuJ3eZxPy9M8o/edit?tab=t.0

Главная страница (для стилей https://www.xcom.ru/ )

Адаптивная версткаДизайн сайтов
19 дней назад
guest_1744615397808
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров