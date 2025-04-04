Создание сайта на Framer

$600
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Закрыт12 заявок174 просмотра

Нужно создать сайт на Framer (пока одностраничный), вот приблизительный пример https://mymeet.ai/ru/, за какое время и какую цену могли бы создать?

Адаптивный дизайнДизайн сайтовСоздание сайтов
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