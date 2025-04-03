Разработка сайта, который позволит пользователям оценивать компании, оставлять отзывы и жалобы. Сайт будет включать категории компаний по цветам, платные услуги для продвижения, а также мобильное приложение на английском и русском языках. Адаптивный дизайн, функции поиска и личного кабинета для пользователей и компаний.
Расписание намазов
создание сайта для мусульман с расписанием намазов для всех случаев
1 - на месяц, на год
2 - расписание уразы
3 - языки: казахскии, русскии, латинскии, англ, турецкии, испанскии, арабскии, узбекскии, киргизскии
4 - при выводе расписание нужно рядом кнопка скачать и печать
5 - водяной знак сайта при скачивании и печати
6 - расписание для всех важных городов нужен, есть ли возможность автоматом список городов добавлять или нужно каждый вручную добавлять название и Широта/долгота
7 - есть сайт где можно брать API
8 - важные характеристики для сайта это: мобильная адаптивная версия, seo оптимизация для гугла (title, descr, keyw и скорость страницы), удобный интерфейс для юзера
9 - и выбор по мазхабам
10 - сохранение данных расписание на самой базе сайта для безопасности
11 - странице каждого такая главная страница https://azan.kz/kz/asr/day/astana
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»27 заявокОткрытмесяц назад
- $1000
Требуется разработка криптовалютной биржи с функционалом, аналогичным указанным референсным платформам. Ожидается уникальный дизайн и улучшенная безопасность. Возможно использование как полностью вашего решения, так и доработка существующего решения на рынке.Сайты «под ключ»14 заявокОткрытмесяц назад
Требуется разработка несложных сайтов под ключ, ориентированных на продажу оборудования и сопутствующих товаров. Необходим функционал для удобного представления и продажи продукции.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрытдень назад
Задача включает создание новостного сайта с форумом, с кроссбраузерной и адаптивной версткой. Необходимо подключение API для бесплатного сбора спортивной статистики, реализация единого профиля пользователя для сайта и форума, а также внедрение платных услуг и функции отложенного постинга новостей.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрытдень назад
Разработка сайта, который будет выводить статистику по курьерам из Телеграм-групп. Необходимо учитывать заработок курьеров по дням, а также вести отчеты по каждому магазину. Администратор должен видеть общий доход и сумму, которую магазин должен курьеру. Проект требует интеграции с несколькими группами и удобного интерфейса для отображения данных.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 дня назад
- $20
Необходим одностраничный сайт-визитка, посвященный туризму в Белоруссии. Включает локации для путешествий и гостиницы с комфортной навигацией. Ожидается добавление текста о услугах, таких как встречи в аэропорту, и колонок с контактными данными. После создания потребуется установка на хостинг и настройка функционирования сайта.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 дня назад
- $25
Требуется создать одностраничный лэндинг, скопировав контент с сайта atlas-miner.com.ua. Необходима карусель или список из 30 товаров с картинками. Можно использовать текст и товары с указанного сайта и адаптировать их на пустом шаблоне. Корзина не требуется.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 дня назад
- $200
Требуется разработать современный лендинг по образцу и содержанию из ТЗ. Сайт должен быть на английском языке и предоставлен в виде архива HTML, включая фото и видео для самостоятельной установки.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется разработка MVP сайта-каталога детских мероприятий, лагерей и школ на WordPress. Необходимы удобная навигация, фильтры, поиск и возможность добавления отзывов пользователями. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств, готовым к демонстрации инвесторам и проверки рыночного спроса. Опыт работы с WordPress и знание английского языка обязательны.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 дней назад