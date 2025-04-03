Расписание намазов

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Закрыт21 заявка309 просмотров

создание сайта для мусульман с расписанием намазов для всех случаев

1 - на месяц, на год

2 - расписание уразы

3 - языки: казахскии, русскии, латинскии, англ, турецкии, испанскии, арабскии, узбекскии, киргизскии

4 - при выводе расписание нужно рядом кнопка скачать и печать

5 - водяной знак сайта при скачивании и печати

6 - расписание для всех важных городов нужен, есть ли возможность автоматом список городов добавлять или нужно каждый вручную добавлять название и Широта/долгота

7 - есть сайт где можно брать API

8 - важные характеристики для сайта это: мобильная адаптивная версия, seo оптимизация для гугла (title, descr, keyw и скорость страницы), удобный интерфейс для юзера

9 - и выбор по мазхабам

10 - сохранение данных расписание на самой базе сайта для безопасности

11 - странице каждого такая главная страница https://azan.kz/kz/asr/day/astana

Интеграция APIСоздание сайтов
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