Требуется создать одностраничный лэндинг, скопировав контент с сайта atlas-miner.com.ua. Необходима карусель или список из 30 товаров с картинками. Можно использовать текст и товары с указанного сайта и адаптировать их на пустом шаблоне. Корзина не требуется.
Сайт визитки-одностраничника
Здравствуйте, мне нужен сайт типо визитки-одностраничника, с удобной локацией по сайту для посетителей. Сайт будет посвящен Туризму в Белоруссии, на сайте нужно будет добавить все локации в РБ для путешествий, а также по возможности все гостиницы в РБ, и чтобы юзабилити было комфортным для посетителя... После надо будет добавить текст, если вы копирайтер+ то вы можете по нашему запросу его правильно изложить, далее рассказать о наших услугах (типо встреча в аэропорту и так далее ) +колонки с контактными данными ... После домен , и хостинг предоставим, нужно будет установить на хостинг и полноценно настроить чтобы он правильно функционировал ... Цену установил пока просто так, поэтому я жду откликов,и вашей цены. Спасибо.
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