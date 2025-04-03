Техническое задание (ТЗ) для сайта рейтинга компаний

1. Общее описание проекта

Сайт предназначен для оценки и рейтинга компаний с целью помочь людям находить работу или партнёров для сотрудничества, а также предоставить компаниям возможность улучшить свою репутацию. Пользователи смогут искать компании, оставлять жалобы, читать отзывы и решать спорные ситуации. Компании делятся на три категории по цветам:

Зелёный : компании с хорошим рейтингом.

Серый : компании без рейтинга или с недостаточной информацией.

Красный: компании с плохим рейтингом (не платят, имеют жалобы).

Услуги сайта частично платные: компании могут продвигать себя в топ, пользователи могут оплачивать выделение плохих компаний, а доступ к полной информации о компании также платный. Мобильное приложение будет доступно на английском и русском языках.

2. Структура сайта

2.1. Главная страница

Название сайта : Расположено вверху страницы.

Строка поиска : Посередине страницы, с возможностью поиска по: Названию компании. Имени/фамилии человека (например, директора или сотрудника). Номеру телефона. E-mail.

Топ-10 компаний : Под строкой поиска: список “Топ-10 лучших компаний” (зелёный цвет). Ниже: список “Топ-10 худших компаний” (красный цвет).



2.2. Боковая панель (слева)

Кнопка “Жалоба” : Переход на форму подачи жалобы.

Кнопка “Войти” : Вход в личный кабинет.

Кнопка “Зарегистрироваться”: Регистрация нового пользователя.

3. Функционал сайта

3.1. Поиск и просмотр рейтинга

Пользователь вводит данные в строку поиска и получает результат: название компании, её цвет (зелёный, серый, красный) и краткий текст (например, “Хорошая компания” или “Есть жалобы”).

Платный доступ : Чтобы открыть полную информацию о компании (комментарии, жалобы, доказательства, контакты авторов жалоб), пользователь должен заплатить (например, разовая плата или подписка).

После оплаты пользователь может: Читать подробности и комментарии. Связаться с авторами жалоб через личный кабинет (например, через встроенный чат).



3.2. Подача жалобы

Форма жалобы (доступна через кнопку “Жалоба”): Поля: название компании, имена директора/сотрудников (опционально), номер телефона, сайт. Загрузка доказательств: переписка, инвойсы, контракты (файлы: изображения, PDF, текст). Описание ситуации: текстовое поле. Кнопка “Отправить”.

Модерация: жалоба отправляется модератору, который решает, добавить её на сайт или отклонить.

3.3. Личный кабинет пользователя

У каждого подавшего жалобу есть личный кабинет.

Функции: Просмотр статуса жалобы. Общение с компанией для решения вопроса. Кнопка “Вопрос решён” (если проблема закрыта, рейтинг компании может измениться).



3.4. Функционал для компаний

Компания может: Зарегистрироваться и пройти оценку своими сотрудниками. Найти себя в поиске и увидеть свой рейтинг. Связаться с авторами жалоб через личный кабинет. Решить споры: если жалоба закрыта (кнопка “Вопрос решён”), цвет может измениться на зелёный (при условии, что других жалоб нет).

Платные услуги: Продвижение в “Топ-10 лучших” (для зелёных компаний). Ускоренное рассмотрение жалоб.



3.5. Платные услуги для пользователей

Возможность оплатить выделение плохой компании в “Топ-10 худших” (для красных компаний).

Платный доступ к полной информации о компании после поиска.

3.6. Мобильное приложение

Доступно на двух языках: английский и русский .

Полный функционал сайта: поиск, подача жалоб, просмотр рейтингов, личный кабинет, оплата услуг.

4. Цветовая система рейтинга

Зелёный : Хорошие компании (положительные отзывы, нет жалоб или все решены).

Серый : Нет данных или недостаточно информации.

Красный: Плохие компании (неоплаченные долги, активные жалобы).

Рейтинг меняется автоматически:

При добавлении жалобы — переход в красный.

При решении всех жалоб — переход в зелёный.

5. Технические требования

Адаптивность : Сайт должен корректно отображаться на компьютерах, планшетах и смартфонах.

Хранение данных : База данных для компаний, пользователей, жалоб и доказательств.

Безопасность : Защита данных пользователей, шифрование паролей, модерация контента.

Язык сайта : Основной — словацкий (с возможностью добавить другие языки позже).

Язык приложения: Английский и русский.

6. Идеи для улучшения