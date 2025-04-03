Требуется разработка криптовалютной биржи с функционалом, аналогичным указанным референсным платформам. Ожидается уникальный дизайн и улучшенная безопасность. Возможно использование как полностью вашего решения, так и доработка существующего решения на рынке.
Сайт
Техническое задание (ТЗ) для сайта рейтинга компаний
1. Общее описание проекта
Сайт предназначен для оценки и рейтинга компаний с целью помочь людям находить работу или партнёров для сотрудничества, а также предоставить компаниям возможность улучшить свою репутацию. Пользователи смогут искать компании, оставлять жалобы, читать отзывы и решать спорные ситуации. Компании делятся на три категории по цветам:
Зелёный: компании с хорошим рейтингом.
Серый: компании без рейтинга или с недостаточной информацией.
Красный: компании с плохим рейтингом (не платят, имеют жалобы).
Услуги сайта частично платные: компании могут продвигать себя в топ, пользователи могут оплачивать выделение плохих компаний, а доступ к полной информации о компании также платный. Мобильное приложение будет доступно на английском и русском языках.
2. Структура сайта
2.1. Главная страница
Название сайта: Расположено вверху страницы.
Строка поиска: Посередине страницы, с возможностью поиска по:
Названию компании.
Имени/фамилии человека (например, директора или сотрудника).
Номеру телефона.
E-mail.
Топ-10 компаний:
Под строкой поиска: список “Топ-10 лучших компаний” (зелёный цвет).
Ниже: список “Топ-10 худших компаний” (красный цвет).
2.2. Боковая панель (слева)
Кнопка “Жалоба”: Переход на форму подачи жалобы.
Кнопка “Войти”: Вход в личный кабинет.
Кнопка “Зарегистрироваться”: Регистрация нового пользователя.
3. Функционал сайта
3.1. Поиск и просмотр рейтинга
Пользователь вводит данные в строку поиска и получает результат: название компании, её цвет (зелёный, серый, красный) и краткий текст (например, “Хорошая компания” или “Есть жалобы”).
Платный доступ: Чтобы открыть полную информацию о компании (комментарии, жалобы, доказательства, контакты авторов жалоб), пользователь должен заплатить (например, разовая плата или подписка).
После оплаты пользователь может:
Читать подробности и комментарии.
Связаться с авторами жалоб через личный кабинет (например, через встроенный чат).
3.2. Подача жалобы
Форма жалобы (доступна через кнопку “Жалоба”):
Поля: название компании, имена директора/сотрудников (опционально), номер телефона, сайт.
Загрузка доказательств: переписка, инвойсы, контракты (файлы: изображения, PDF, текст).
Описание ситуации: текстовое поле.
Кнопка “Отправить”.
Модерация: жалоба отправляется модератору, который решает, добавить её на сайт или отклонить.
3.3. Личный кабинет пользователя
У каждого подавшего жалобу есть личный кабинет.
Функции:
Просмотр статуса жалобы.
Общение с компанией для решения вопроса.
Кнопка “Вопрос решён” (если проблема закрыта, рейтинг компании может измениться).
3.4. Функционал для компаний
Компания может:
Зарегистрироваться и пройти оценку своими сотрудниками.
Найти себя в поиске и увидеть свой рейтинг.
Связаться с авторами жалоб через личный кабинет.
Решить споры: если жалоба закрыта (кнопка “Вопрос решён”), цвет может измениться на зелёный (при условии, что других жалоб нет).
Платные услуги:
Продвижение в “Топ-10 лучших” (для зелёных компаний).
Ускоренное рассмотрение жалоб.
3.5. Платные услуги для пользователей
Возможность оплатить выделение плохой компании в “Топ-10 худших” (для красных компаний).
Платный доступ к полной информации о компании после поиска.
3.6. Мобильное приложение
Доступно на двух языках: английский и русский.
Полный функционал сайта: поиск, подача жалоб, просмотр рейтингов, личный кабинет, оплата услуг.
4. Цветовая система рейтинга
Зелёный: Хорошие компании (положительные отзывы, нет жалоб или все решены).
Серый: Нет данных или недостаточно информации.
Красный: Плохие компании (неоплаченные долги, активные жалобы).
Рейтинг меняется автоматически:
При добавлении жалобы — переход в красный.
При решении всех жалоб — переход в зелёный.
5. Технические требования
Адаптивность: Сайт должен корректно отображаться на компьютерах, планшетах и смартфонах.
Хранение данных: База данных для компаний, пользователей, жалоб и доказательств.
Безопасность: Защита данных пользователей, шифрование паролей, модерация контента.
Язык сайта: Основной — словацкий (с возможностью добавить другие языки позже).
Язык приложения: Английский и русский.
6. Идеи для улучшения
Фильтры в поиске: Добавить сортировку по отрасли (строительство, IT и т.д.).
Оценка сотрудников: Компании могут получать анонимные отзывы от работников.
Уведомления: E-mail или сообщения в личный кабинет при ответе компании на жалобу.
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