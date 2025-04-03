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Техническое задание (ТЗ) для сайта рейтинга компаний

1. Общее описание проекта

Сайт предназначен для оценки и рейтинга компаний с целью помочь людям находить работу или партнёров для сотрудничества, а также предоставить компаниям возможность улучшить свою репутацию. Пользователи смогут искать компании, оставлять жалобы, читать отзывы и решать спорные ситуации. Компании делятся на три категории по цветам:

  • Зелёный: компании с хорошим рейтингом.

  • Серый: компании без рейтинга или с недостаточной информацией.

  • Красный: компании с плохим рейтингом (не платят, имеют жалобы).

Услуги сайта частично платные: компании могут продвигать себя в топ, пользователи могут оплачивать выделение плохих компаний, а доступ к полной информации о компании также платный. Мобильное приложение будет доступно на английском и русском языках.

2. Структура сайта

2.1. Главная страница

  • Название сайта: Расположено вверху страницы.

  • Строка поиска: Посередине страницы, с возможностью поиска по:

    • Названию компании.

    • Имени/фамилии человека (например, директора или сотрудника).

    • Номеру телефона.

    • E-mail.

  • Топ-10 компаний:

    • Под строкой поиска: список “Топ-10 лучших компаний” (зелёный цвет).

    • Ниже: список “Топ-10 худших компаний” (красный цвет).

2.2. Боковая панель (слева)

  • Кнопка “Жалоба”: Переход на форму подачи жалобы.

  • Кнопка “Войти”: Вход в личный кабинет.

  • Кнопка “Зарегистрироваться”: Регистрация нового пользователя.

3. Функционал сайта

3.1. Поиск и просмотр рейтинга

  • Пользователь вводит данные в строку поиска и получает результат: название компании, её цвет (зелёный, серый, красный) и краткий текст (например, “Хорошая компания” или “Есть жалобы”).

  • Платный доступ: Чтобы открыть полную информацию о компании (комментарии, жалобы, доказательства, контакты авторов жалоб), пользователь должен заплатить (например, разовая плата или подписка).

  • После оплаты пользователь может:

    • Читать подробности и комментарии.

    • Связаться с авторами жалоб через личный кабинет (например, через встроенный чат).

3.2. Подача жалобы

  • Форма жалобы (доступна через кнопку “Жалоба”):

    • Поля: название компании, имена директора/сотрудников (опционально), номер телефона, сайт.

    • Загрузка доказательств: переписка, инвойсы, контракты (файлы: изображения, PDF, текст).

    • Описание ситуации: текстовое поле.

    • Кнопка “Отправить”.

  • Модерация: жалоба отправляется модератору, который решает, добавить её на сайт или отклонить.

3.3. Личный кабинет пользователя

  • У каждого подавшего жалобу есть личный кабинет.

  • Функции:

    • Просмотр статуса жалобы.

    • Общение с компанией для решения вопроса.

    • Кнопка “Вопрос решён” (если проблема закрыта, рейтинг компании может измениться).

3.4. Функционал для компаний

  • Компания может:

    • Зарегистрироваться и пройти оценку своими сотрудниками.

    • Найти себя в поиске и увидеть свой рейтинг.

    • Связаться с авторами жалоб через личный кабинет.

    • Решить споры: если жалоба закрыта (кнопка “Вопрос решён”), цвет может измениться на зелёный (при условии, что других жалоб нет).

  • Платные услуги:

    • Продвижение в “Топ-10 лучших” (для зелёных компаний).

    • Ускоренное рассмотрение жалоб.

3.5. Платные услуги для пользователей

  • Возможность оплатить выделение плохой компании в “Топ-10 худших” (для красных компаний).

  • Платный доступ к полной информации о компании после поиска.

3.6. Мобильное приложение

  • Доступно на двух языках: английский и русский.

  • Полный функционал сайта: поиск, подача жалоб, просмотр рейтингов, личный кабинет, оплата услуг.

4. Цветовая система рейтинга

  • Зелёный: Хорошие компании (положительные отзывы, нет жалоб или все решены).

  • Серый: Нет данных или недостаточно информации.

  • Красный: Плохие компании (неоплаченные долги, активные жалобы).

Рейтинг меняется автоматически:

  • При добавлении жалобы — переход в красный.

  • При решении всех жалоб — переход в зелёный.

5. Технические требования

  • Адаптивность: Сайт должен корректно отображаться на компьютерах, планшетах и смартфонах.

  • Хранение данных: База данных для компаний, пользователей, жалоб и доказательств.

  • Безопасность: Защита данных пользователей, шифрование паролей, модерация контента.

  • Язык сайта: Основной — словацкий (с возможностью добавить другие языки позже).

  • Язык приложения: Английский и русский.

6. Идеи для улучшения

  • Фильтры в поиске: Добавить сортировку по отрасли (строительство, IT и т.д.).

  • Оценка сотрудников: Компании могут получать анонимные отзывы от работников.

  • Уведомления: E-mail или сообщения в личный кабинет при ответе компании на жалобу.

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