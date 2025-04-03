Необходимо реализовать веб-сайт для фитнеса, интегрированный с Telegram. При нажатии на 'start' в Telegram пользователь будет перенаправлен на лендинг с услугами, отзывами и контактной формой. Также требуется реализация функционала для переадресации в чат или бота в зависимости от выбранной услуги. Бюджет и сроки выполнения обсуждаемы.