Создание онлайн магазина с нуля. Дизайн, магазин, админка, и т.д.

$3000
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  2. Сайты «под ключ»
Открыт30 заявок258 просмотров

Создание онлайн магазина с нуля. Дизайн, магазин, админка, личный профиль, оплата, оптимизированная логика, seo, деплой

Сайт по продаже массовых товаров. Нагрузка и посещения сайта будут большие.
Сделать чтоб система не падала, работало корретно и хорошо

Более подробно расскажу в личной переписке

Дизайн интернет-магазиновСоздание интернет-магазинов
месяц назад
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