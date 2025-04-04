Cделать мини-платформу для постинга по игровой тематике

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт21 заявка169 просмотров

Мини-аналог реддита

ТЗ в лс

Дедлайн 2-3 недели

Оплата поэтапная (сделана небольшая часть с отчётом - сразу оплата и т.д.)

DjangoFlaskРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
21 день назад
Павел
 
25 лет
21 день в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
12 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
13 дней назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
19 дней назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
11 отзывов
19 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
19 дней назад
Денис
 
23 года
22 дня в сервисе
Был
день назад
19 дней назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
89 отзывов
19 дней назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
20 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
21 день назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
21 день назад
Ярослав
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
21 день назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
21 день назад
Шерзод
 
21 год
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
21 день назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
21 день назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
21 день назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
46 отзывов
21 день назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
21 день назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
21 день назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
8 отзывов
21 день назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
21 день назад