Требуется разработать одностраничный сайт на платформе Framer, ориентируясь на предложенный пример. Укажите сроки выполнения и стоимость проекта. Основное внимание уделите дизайну и функциональности, аналогичной указанному сайту.
Cделать мини-платформу для постинга по игровой тематике
Мини-аналог реддита
ТЗ в лс
Дедлайн 2-3 недели
Оплата поэтапная (сделана небольшая часть с отчётом - сразу оплата и т.д.)
Заявки фрилансеров
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