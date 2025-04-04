Создание дизайна и адаптивной вёрстки без интеграции одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок22 просмотра

Есть прототип страницы https://docs.google.com/document/d/1ZU0LdnFkf2av-jxRXsTjsMoFw_KlQjpuJ3eZxPy9M8o/edit?tab=t.0

Нужно подготовить (и предварительно согласовать дизайн, а после адаптивную вёрстку)

После каждого этапа нужно подтверждение, что дизайн и вёрстка устраивает

Главная страница (для стилей) https://www.xcom.ru/

Адаптивная версткаАдаптивный дизайн
19 дней назад
guest_1744615397808
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
19 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
19 дней назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
19 дней назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
19 дней назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва
19 дней назад