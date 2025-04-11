Сайт для эскорт-агентства

$250
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Открыт32 заявки366 просмотров

Необходимо создать одностраничный сайт для эскорт-агентства.

Из требований к исполнителю:

  • Возможность своевременно редактировать информацию на сайте.

  • Понимание принципов адаптивного дизайна, интерфейсов для мобильных устройств

  • Обязательность и соблюдение обозначенных сроков

  • Оперативность ответов по почте/скайпу/телефону

В идеале - ищу на долгосрочную перспективу.

Оплата поэтапно

Адаптивный дизайнСоздание одностраничных сайтов
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Заявки фрилансеров

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