Создание сайта-короткий срок (интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт37 заявок400 просмотров

Необходимо разработать сайт на подобии интернет-магазина в короткие сроки

Восстановление сайтовНастройка сайтовОптимизация сайтовСоздание интернет-магазинов
16 дней назад
Анастасия
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Адель
 
22 года
4 дня в сервисе
Был
3 дня назад
4 дня назад
Евгенія
 
32 года
4 дня в сервисе
Была
3 дня назад
4 дня назад
Артём
 
17 лет
8 месяцев в сервисе
Был
11 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Клим
 
21 год
9 дней в сервисе
Был
6 дней назад
9 дней назад
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
12 дней назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 отзывов
13 дней назад
Наталья
 
55 лет
22 дня в сервисе
Была
2 дня назад
14 дней назад
Николай
 
37 лет
17 дней в сервисе
Был
3 дня назад
14 дней назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
14 дней назад
Ирина
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
15 дней назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
15 дней назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
15 дней назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
15 дней назад
Іван
 
32 года
17 дней в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
15 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
15 дней назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
15 дней назад
Даниал
 
19 лет
15 дней в сервисе
Был
13 дней назад
15 дней назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
15 дней назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
16 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
16 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
16 дней назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
16 дней назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Яна
 
28 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
1 отзыв
16 дней назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
16 дней назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
16 дней назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
16 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
16 дней назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
85 отзывов
16 дней назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
16 дней назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
66 отзывов(-2)
16 дней назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
107 отзывов
16 дней назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
16 дней назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
8 часов назад
10 отзывов
16 дней назад