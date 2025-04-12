Ищется разработчик для создания MVP сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Включает SEO-оптимизацию и подготовку к мобильному приложению на React Native. Ожидается опыт работы с указанными технологиями и готовность к созданию уникальных страниц профилей. Важно предоставить информацию о ставке, опыте и часовом поясе.
Создание сайта-короткий срок (интернет магазин)
Необходимо разработать сайт на подобии интернет-магазина в короткие сроки
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