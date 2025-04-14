Ищется разработчик для создания MVP сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Включает SEO-оптимизацию и подготовку к мобильному приложению на React Native. Ожидается опыт работы с указанными технологиями и готовность к созданию уникальных страниц профилей. Важно предоставить информацию о ставке, опыте и часовом поясе.