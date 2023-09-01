Архитектор и старший разработчик новой версии сайта Buildup

Август 2020 — Октябрь 2020

Buildup

Проектирование архитектуры новой версии вебсайта buildup. Выбор технологий, среды выполнения и работы вебсайта. Организация взаимодействия компонентов, базы данных, безопасности, авторизации, структуры проекта и написание основы кода. В качестве хостинга выбраны облачные-сервисы (аналоги AWS - сервер), облачная база данных - ЯДБ. Серверная часть - Nginx, PM2, Node.js/Express.js/Passport.js, node-модули. Взаимодействие - REST api. Клиентская часть - Html/Pug.js, Css/Stylus, Js/ES10, БЕМ, сео. Среда выполнения - Linux CentOS, WebStorm, npm. Сборка скриптов с помощью browserify, babel и др. через Webstorm filewatchers, с модулями сжатия и оптимизации кода и компонентов. Перспектива - Vue.js3, WebGl.