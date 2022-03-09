Веб-дизайн
Приветствую! : )
Меня зовут Ангелина, мне чуть больше 20 и я дизайнер из России
В работе я люблю свою многогранность и способность отобразить в проекте всё то, что "хотел сказать автор" или желал видеть заказчик : ) К счастью, я хорошо понимаю людей и то, чего они хотят и ждут от меня
Услуги и оплата
◾Лендинги
◾Баннеры
◾Прайс-листы
◾Инфографика (Карточки товаров для маркетплейсов)
Мой Инстаграм регулярно пополняется новыми работами 🔥
⬇⬇⬇@linaru.ds - https://www.instagram.com/linaru.ds/?hl=ru
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для услуг астролога и курса20 просмотров
- Инфографика для маркетплейса47 просмотров
- Таргетированная реклама пекарни24 просмотра