Веб-дизайн

Приветствую! : )

Меня зовут Ангелина, мне чуть больше 20 и я дизайнер из России

В работе я люблю свою многогранность и способность отобразить в проекте всё то, что "хотел сказать автор" или желал видеть заказчик : ) К счастью, я хорошо понимаю людей и то, чего они хотят и ждут от меня

Услуги и оплата

◾Лендинги

◾Баннеры

◾Прайс-листы

◾Инфографика (Карточки товаров для маркетплейсов)

Мой Инстаграм регулярно пополняется новыми работами 🔥

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