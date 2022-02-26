Вёрстка сайта

на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится. это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим
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