Вёрстка сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка147 просмотров
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Все макеты тут:

https://www.figma.com/file/wRmDVLHefMPeXCENFeilEo/%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%A6%D0%A1%D0%A2?node-id=1001%3A181

Верстка сайта
2 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
yuzz38
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$120
3 дня
Хорошая работа - качественная вёрстка в срок.
Спасибо за очередной заказ Работаем дальше🤝