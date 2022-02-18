Вёрстка сайта

на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится. это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим
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Здравствуйте, Александр!
Мне нужно сверстать адаптивный сайт.
Есть следующие входные данные:
- Есть ТЗ с определенной HTML SEO структурой h1, h2 и.т.д
- Layouts для Desktop и Mobile на Figma
- Фотографии и картинки в Dropbox
Объем работы:
- Вёрстку сайта желательно сделать при помощи GULP (для оптимизации кода minify и оптимизации изображений)
- Натягивание Вёрстки на Wordpress c помощью Advanced Custom Fields. Сайт будет статичный, будет меняться только раздел с новостями и бегущая строка.
Перед началом совместной работы:
- Подписание соглашения о конфиденциальности
- Личный контакт например через Zoom или Skype
- Анализ Макета из Figma и определние сроков и стоимости проекта.
C уважением,
Лев
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