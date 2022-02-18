Верстка обновлений сайта

Переверстать шаблон можно использовать Foundation, Flexbox Grid, Bulma, Pure или предложите каким фрейморком вы пользуетесь, кроме Bootstrap Нужно сверстать шаблон, за основу берем https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332 Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js ...
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