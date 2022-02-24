Правка кода на ранее запущенном сайте, устранение ошибки

HTML-версткаЗавершен3 заявки846 просмотров
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на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка

Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится.

это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим

2 года назад
strod-servis
Вячеслав 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bigpit
Петр 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$45
1 день
UAH
Пётр быстро "починил" наш сайт, была ошибка и сайт не загружался. Разобрался в чужом коде и быстро устранил ошибку. Профессионал своего дела. Рекомендую
Хорошая коммуникабельность и отзывчивость, благодарю за заказ