Правка кода на ранее запущенном сайте, устранение ошибки

Здравствуйте, есть готовая верстка на vue.js, необходимо интегрировать её CMS Битрикс. Кто готов взяться пишите, дам более подробную информацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка
Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится.
это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим
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