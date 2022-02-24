Правка кода на ранее запущенном сайте, устранение ошибки

Переверстать шаблон можно использовать Foundation, Flexbox Grid, Bulma, Pure или предложите каким фрейморком вы пользуетесь, кроме Bootstrap Нужно сверстать шаблон, за основу берем https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332 Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js ...