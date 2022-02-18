Переверстать страницы Bootstrap 5

$70
HTML-версткаЗакрыт15 заявок1809 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переверстать 6 страниц с небольшими изменениями и доработками.

Шаблон есть купленный, его дам.

По https://pagespeed.web.dev/ производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95

https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/home.html

https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/listings.html

https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/detail.html

https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/article.html

https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/blog.html

Bootstrap
2 года назад
AlexAntonenko
63 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад