Переверстать страницы Bootstrap 5

на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится. это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать 6 страниц с небольшими изменениями и доработками.
Шаблон есть купленный, его дам.
По https://pagespeed.web.dev/ производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95
https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/home.html
https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/listings.html
https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/detail.html
https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/article.html
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать разметку schema.org простой страницы. Безопасная сделка! Жду предложений по цене и срокам.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Все подробности в Лс!HTML-верстка57 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, есть готовая верстка на vue.js, необходимо интегрировать её CMS Битрикс. Кто готов взяться пишите, дам более подробную информацию.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сверстать HTML письмоHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Настроить файл php, чтобы форма перед отправкой проверяла заполнение капчи и приходил вложенный файлHTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $13
Сверстать обновленную часть сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад