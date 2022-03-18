Вёрстка сайта

Со Львом работали первый раз и после общения было сразу понятно, что сотрудничество будет приятным :) Спасибо за необычный и интересный проект. Был рад поработать! У Льва четкое понимание дела, полное погружение в проект и максимальная отдача! Всегда на связи, с оплатой тоже нет проблем. Смело рекомендую к сотрудничеству как отличного заказчика! Надеюсь еще поработаем :)