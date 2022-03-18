Вёрстка сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка117 просмотров
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Здравствуйте,  Андрей!

Мне нужно сверстать адаптивный сайт.

Есть следующие входные данные:

  • Есть ТЗ с определенной HTML SEO структурой h1, h2 и.т.д
  • Layouts для Desktop и Mobile на Figma
  • Фотографии и картинки в Dropbox

Объем работы:

  • Вёрстку сайта желательно сделать при помощи GULP (для оптимизации кода minify и оптимизации изображений)
  • Натягивание Вёрстки на Wordpress c помощью Advanced Custom Fields. Сайт будет статичный, будет меняться только раздел с новостями и бегущая строка.

Перед началом совместной работы:

  • Подписание соглашения о конфиденциальности
  • Личный контакт например через Zoom или Skype
  • Анализ Макета из Figma и определние сроков и стоимости проекта.
﻿Найдется ли у Вас время для старта выполнения этого заказа в ближайшие несколько недель?

C уважением,

Лев

Верстка сайта
2 года назад
akuno
Лев 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 года назад
$700
12 дней
RUB
Андрей, спасибо огромное за качественно выполненный проект! Одно удовольствие работать с профессионалом, который предлагает оптимальные решения сложных задач и при этом создает понятную и структурированную адаптивную вёрстку. Весь проект сделан в срок максимально близко к ТЗ с дополнительными небольшими правками. Доволен как слон! ;) Очень советую!
Со Львом работали первый раз и после общения было сразу понятно, что сотрудничество будет приятным :) Спасибо за необычный и интересный проект. Был рад поработать! У Льва четкое понимание дела, полное погружение в проект и максимальная отдача! Всегда на связи, с оплатой тоже нет проблем. Смело рекомендую к сотрудничеству как отличного заказчика! Надеюсь еще поработаем :)