на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится. это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим
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Здравствуйте!
Нужно поработать с версткой, снять верстку в WP шаблона, около 20 страничек шаблона, почистить её от кода WP, сделать форму связи. Будет статичный сайт без БД. Обязательно возможность говорить голосом. Какие-то ориентировочные цены от вас, например только за обозначенную работу.
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