Нужно поработать с версткой

HTML-версткаЗакрыт17 заявок1895 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно поработать с версткой, снять верстку в WP шаблона, около 20 страничек шаблона, почистить её от кода WP, сделать форму связи. Будет статичный сайт без БД. Обязательно возможность говорить голосом. Какие-то ориентировочные цены от вас, например только за обозначенную работу.

2 года назад
maks-sv
Макс 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Правка кода на ранее запущенном сайте, устранение ошибки

    на нашем сайте барьер63.рф не идет загрузка Дольше всего на вашем сайте идет запрос к gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com около 2х минут, из за этого сайт долго грузится. это ответ от техподдержки хостинга. доступ дадим

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Переверстать страницы Bootstrap 5

    $70

    Нужно переверстать 6 страниц с небольшими изменениями и доработками. Шаблон есть купленный, его дам. По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95 https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/home.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/listings.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/detail.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/article.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/blog.html

    Bootstrap
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад