Здравствуйте!

Нужно поработать с версткой, снять верстку в WP шаблона, около 20 страничек шаблона, почистить её от кода WP, сделать форму связи. Будет статичный сайт без БД. Обязательно возможность говорить голосом. Какие-то ориентировочные цены от вас, например только за обозначенную работу.