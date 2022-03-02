Верстка лендинга + адаптив

HTML-версткаЗавершен19 заявок1183 просмотра
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Требуется качественная кроссбраузерная адаптивная верстка лендинга. 

Срок 1 день

2 года назад
Oleg036
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mikhail-Khanaev
Михаил 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$80
2 дня
RUB
Исполнитель всегда на связи и оперативно выполняет работу, но пока не достаточно опытен
Задача была сформулирована неточно, в связи с чем возникли небольшие недопонимания. Так же в заказе не было отражено самое важное для меня требование - отправка данных на почту. Это было для меня в новинку, поэтому я решил проинформировать об этом заказчика. К счастью всё получилось, данные с формы отправляются, вёрстка адаптивная и все требования выполнены. Я получил новый и очень важный опыт, улучшил свои навыки. Теперь для меня не проблема сделать отправку данных, и за это могу только поблагодарить) Работали по безопасной сделке, всегда были на связи. В целом рекомендую, но лучше все неясные моменты обсуждать по два раза, чтобы не было неловко)
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