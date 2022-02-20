Верстка из figma в reactjs (RestAPI, SSR)

Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин).

Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому есть возможность настроить SSR прямо у них не вынося frontend на другой сервер. Если вы считаете, что целесообразнее размещать фронт отдельно от бэка , то хотелось бы выслушать вас почему и куда.

Хотелось бы наладить работу через git(bitbucket) и сотрудничать на постоянной основе, отталкиваясь от задач в ТЗ.

Сейчас сделаем главную страницу, затем будут внутренние, а далее уже различные доработки функционала, типа подключения к API крипто бирж для мгновенного получения котировок и т.д.

Node.js, SSR, Create React App, Redux, Redux-thunk, React-router, TypeScript, Git, figma