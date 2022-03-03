Установить и настроить платежный модуль на opencart

HTML-версткаЗавершен4 заявки1098 просмотров
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Нужно обновить магазин на opencart до последней версии и установить на него и настроить платежный модуль. Также понадобятся некоторые мелкие доработки.

OpenCart
2 года назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
greendy1
Сергей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$45
1 день
RUB
Отзыв недоступен.
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Все отлично! Задачи ясные. Оплата в срок. Спасибо.
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