Установить и настроить платежный модуль на opencart

Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин). Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому ...
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Нужно обновить магазин на opencart до последней версии и установить на него и настроить платежный модуль. Также понадобятся некоторые мелкие доработки.
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