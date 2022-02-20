Добавить легкие анимации

$20
HTML-версткаЗавершен1 заявка470 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нужно через кейфреймы добавить лёгкие анимации, поясню в лс всё

2 года назад
ivannn2002
Иван 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Misha_Shastun
Миша 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
20 отзывов(-2)
2 года назад
$20
1 день
UAH
Михаил, отличный исполнитель с поставленной задачей справился на ура, также бонусом сделал крутые штуки!
Отличный заказчик, хотел бы по работать дальше!
  • Похожие заказы

  • Верстка из figma в reactjs (RestAPI, SSR)

    Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин). Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому ...

    FigmaReact
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переверстать страницы Bootstrap 5

    $70

    Нужно переверстать 6 страниц с небольшими изменениями и доработками. Шаблон есть купленный, его дам. По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95 https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/home.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/listings.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/detail.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/article.html https://pro-theme.com/html/sokolcov/auto-club/blog.html

    Bootstrap
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевёрстка

    $20

    Необходимо переверстать готовый сайт, созданный на платформе конструкторов сайта «creatium» в мобильную версию.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно поработать с версткой

    Здравствуйте! Нужно поработать с версткой, снять верстку в WP шаблона, около 20 страничек шаблона, почистить её от кода WP, сделать форму связи. Будет статичный сайт без БД. Обязательно возможность говорить голосом. Какие-то ориентировочные цены от вас, ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад