m3dusn1k

Дмитрий m3dusn1k

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественно и надёжно сверстаю макет. Использую HTML (HTML5), CSS (CSS3), препроцессор SASS, методологию БЭМ, сборщик Gulp и чистый JavaScript код.

Специализация:

- Front-end разработчик

Мои навыки:

- Адаптивная вёрстка сайтов

- Отзывчивая вёрстка сайтов.

Какие технологии использую?

- HTML5

- CSS3

- JavaScript.

Верстаю макеты из:

- Figma

- PSD.

Сборщик моих проектов:

- Gulp