Качественно и надёжно сверстаю макет. Использую HTML (HTML5), CSS (CSS3), препроцессор SASS, методологию БЭМ, сборщик Gulp и чистый JavaScript код.
Специализация:
- Front-end разработчик
Мои навыки:
- Адаптивная вёрстка сайтов
- Отзывчивая вёрстка сайтов.
Какие технологии использую?
- HTML5
- CSS3
- JavaScript.
Верстаю макеты из:
- Figma
- PSD.
Сборщик моих проектов:
- Gulp
Портфолио
- Адаптивный лендинг для ПК, планшетов и мобилок.36 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта XBOX + слайдер-swiper30 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта светового оборудования24 просмотра
- Адаптивная вёрстка LandingPage Konstruct22 просмотра