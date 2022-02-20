Вёрстка одной простой страницы

Не связывайтесь с этим человеком, он мошенник, договорились на срок выполнения работы 4 дня. Работу начал 26 февраля в 18.00, сдал 1марта в 4.00 утра, Через 2 недели заказчик заходит в онлайн и отказывается платить, потому что сроки вышли, НЕ Рекомендую зазказчика, не тратьте свое время, он все равно не заплатит