Вёрстка одной простой страницы

$15
HTML-версткаЗакрыт44 заявки1811 просмотров
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Сверстать простую html страницу из блоков. Без сложных элементов, вёрстка из блоков. Шаблон страницы предоставлю в csv файле. Хедер и футер сделать подключаемыми

2 года назад
fR3z0n1
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
shadowface
Антон 
32 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$13
1 день
RUBWMZ
Не связывайтесь с этим человеком, он мошенник, договорились на срок выполнения работы 4 дня. Работу начал 26 февраля в 18.00, сдал 1марта в 4.00 утра, Через 2 недели заказчик заходит в онлайн и отказывается платить, потому что сроки вышли, НЕ Рекомендую зазказчика, не тратьте свое время, он все равно не заплатит
tany0304
Татьяна 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
2 года назад
$15
3 дня
UAH
Вабота не была выполнена в связи с эвакувцией из-за нападения России на Украину.
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