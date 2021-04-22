Открылся набор на вакансию оператора онлайн поддержки в сервис смс активации "Sms-man" Что нужно делать Обрабатывать обращения клиентов онлайн чате на сайте.Отвечать пользователям в Telegram чате и личных сообщенияхПомощь в развитии проекта, ...
Обновление сайта на Битрикс
Планируем:
1. Развернуть на тестовой среде копию много страничного сайта на Битриксе.
2. Обновить лицензию
3. Повысить версию PHP
Требуется:
1. Составить список возможных неисправностей (ядро подвергалось небольшим модификациям)
2. Исправить.
Заявки фрилансеров
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