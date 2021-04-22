Обновление сайта на Битрикс

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Закрыт1 заявка403 просмотра

Планируем:

1. Развернуть на тестовой среде копию много страничного сайта на Битриксе.

2. Обновить лицензию

3. Повысить версию PHP

Требуется:

1. Составить список возможных неисправностей (ядро подвергалось небольшим модификациям)

2. Исправить.

PHP
4 года назад
Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
час назад
99 отзывов
4 года назад
#1
Служба поддержки