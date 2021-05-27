Управление аккаунтом на Alibaba.com (со знанием английского)

Требования:

1. Оформленная самозанятость или ИП

2. Строго граждане РФ

3. Знание английского языка – Intermediate или выше

4. Возможность находиться на связи один-два часа во временной промежуток с 09:00 до 18:00 по Мск. для передачи информации о контактах предыдущего дня.

5. Опыт использования веб-ресурсов (почта, соц.сеть, мессенджеры)

6. Опыт торговой деятельности приветствуется

Что нужно будет делать:

Ежедневная активность на площадке (заход в нужные разделы)

Своевременная обработка новых сообщений во вверенных аккаунтах, проверять нужно 1-2 раза в день (утром и вечером)

Проверка полученных контактных данных

Передача информации о запросах

Проверка на наличие подходящих под продукт клиента заявок в специальном разделе

Раз в неделю предоставление отчёта о проделанной работе (день подачи отчета можно согласовать индивидуально)

Условия:

1. Испытательный срок до двух недель с последующим переводом на работу по договору

2. Обучение по работе на площадке Alibaba.com предоставляются

3. 2000 руб. с аккаунта при четком выполнении ежедневных операций (сообщения не должны висеть необработанными больше суток)

4. В среднем работа с одним аккаунтом занимает 6 часов в месяц

Передача контактов из заявок осуществляется через Google таблицу