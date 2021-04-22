Здравствуйте! Нужен человек на постоянную удаленную работу, отвечать на телефонные звонки и делать технические работы в основном в anydesk-е на удаленных компьютерах (всему научат, большинство вещей тривиальны). Рабочий день с 10ти ...
Бот для службы поддержки
Нужно создать супер бота для технической службы поддержки сайта Superbet который занимается прогнозами на спортивные события и прогнозируя шансы на выигрыш.
Заявки фрилансеров
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