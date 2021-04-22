Бот для службы поддержки

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Закрыт3 заявки644 просмотра

Нужно создать супер бота для технической службы поддержки сайта Superbet который занимается прогнозами на спортивные события и прогнозируя шансы на выигрыш.

4 года назад
marlik322
34 года
4 года в сервисе
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