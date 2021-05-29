Требования: 1. Оформленная самозанятость или ИП 2. Строго граждане РФ 3. Знание английского языка – Intermediate или выше 4. Возможность находиться на связи один-два часа во временной промежуток с 09:00 до ...
Оператор службы поддержки
Описание вакансии
Ищем специалиста службы поддержки в сервис поиска выгодного курса обмена валют — exchangesumo.com
Нам нужен активный и нацеленный на результат специалист.
Hard-skills:
- Грамотная письменная речь, построение предложений без потери качества переписки;
- Опыт работы в онлайн-чатах/тех. поддержке (будет преимуществом);
- Многозадачность, гибкость;
- Тайм-менеджмент;
- Стрессоустойчивость и адаптивность;
- Толерантность, уважение, альтруизм;
- Поддержка пользователей в режиме входящих обращений;
- Идентификация мотива обращения клиента;
- Анализ проблем возникающих у пользователя и поиск вариантов решения проблемы;
- Коммуникация с другими подразделениями компании;
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