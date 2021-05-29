Оператор службы поддержки

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт41 заявка6582 просмотра

Описание вакансии

Ищем специалиста службы поддержки в сервис поиска выгодного курса обмена валют — exchangesumo.com

Нам нужен активный и нацеленный на результат специалист.

Hard-skills:

  • Грамотная письменная речь, построение предложений без потери качества переписки;
  • Опыт работы в онлайн-чатах/тех. поддержке (будет преимуществом);
Soft-skills:
  • Многозадачность, гибкость;
  • Тайм-менеджмент;
  • Стрессоустойчивость и адаптивность;
  • Толерантность, уважение, альтруизм;
В твои ежедневные задачи входит:
  • Поддержка пользователей в режиме входящих обращений;
  • Идентификация мотива обращения клиента;
  • Анализ проблем возникающих у пользователя и поиск вариантов решения проблемы;
  • Коммуникация с другими подразделениями компании;
В ответе на вакансию пишите был ли у вас опыт обменов валют онлайн, есть ли понимание, сколько времени готовы уделять поддержке, на какую з/п ориентируетесь.
4 года назад
Logitechh
Иван 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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