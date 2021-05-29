Оператор службы поддержки

Описание вакансии

Ищем специалиста службы поддержки в сервис поиска выгодного курса обмена валют — exchangesumo.com

Нам нужен активный и нацеленный на результат специалист.

Hard-skills:

Грамотная письменная речь, построение предложений без потери качества переписки;

Опыт работы в онлайн-чатах/тех. поддержке (будет преимуществом);

Многозадачность, гибкость;

Тайм-менеджмент;

Стрессоустойчивость и адаптивность;

Толерантность, уважение, альтруизм;

Поддержка пользователей в режиме входящих обращений;

Идентификация мотива обращения клиента;

Анализ проблем возникающих у пользователя и поиск вариантов решения проблемы;

Коммуникация с другими подразделениями компании;

В ответе на вакансию пишите был ли у вас опыт обменов валют онлайн, есть ли понимание, сколько времени готовы уделять поддержке, на какую з/п ориентируетесь.