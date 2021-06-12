Вакансия оператора онлайн поддержки в сервис смс активации "Sms-man"

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрытнет заявок739 просмотров

Открылся набор на вакансию оператора онлайн поддержки в сервис смс активации "Sms-man"

Что нужно делать

  • Обрабатывать обращения клиентов онлайн чате на сайте.
  • Отвечать пользователям в Telegram чате и личных сообщениях
  • Помощь в развитии проекта, его продвижении.
Мы предлагаем

  • Рабочая смена длится с 00:00-8:00 (Работа 2/2)
  • Работа на дому.
  • Ставка 130 рублей/час + премии и возможность роста. (выплаты раз в неделю)
Особенности вакансии
  • Опыт работы не обязателен, но желательно иметь базовые понятия о виртуальных номерах, смс активации
Заявки оставлять по контактам ниже:

4 года назад
zema00
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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