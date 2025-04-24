Нужен ассистент для поиска информации в англоязычном интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт5 заявок29 просмотров

Используя заготовленный текст и доступную информацию в интернете, надо отобрать потенциального жильца. Вопросник и общение с кандидатом только через текст на Английском языке.

Английский языкПоиск информации
6 дней назад
Евгений
 
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