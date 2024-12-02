Требуется написать и опубликовать отзыв на Авито за 200 рублей. Необходимо построить диалог с продавцом и разместить отзыв через 24 часа. Аккаунт на Авито должен быть старше 3 месяцев. Оплата осуществляется после публикации отзыва.
Написання Відгуків на Google Maps
Написання Відгуків на Google Maps. Потрібні люди, які будуть писати відгуки на Google Maps. Навчаємо ми , все , що від вас потрібно це.
• Наявність гугл Аккаунту, якому є 1 рік існування(це обов'язково, можна мати декілька але щоб був 1 рік існування)
• Банківська Карта(моно/ощад/пумб/приват)
• раз в 15 днів писати Відгуки(ліміт в гуглі 10-15 днів)
Текст надаємо ми, навчаємо безкоштовно. Оплата — договірна.
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