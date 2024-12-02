Написання Відгуків на Google Maps

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Закрыт38 заявок329 просмотров

Написання Відгуків на Google Maps. Потрібні люди, які будуть писати відгуки на Google Maps. Навчаємо ми , все , що від вас потрібно це.

• Наявність гугл Аккаунту, якому є 1 рік існування(це обов'язково, можна мати декілька але щоб був 1 рік існування)

• Банківська Карта(моно/ощад/пумб/приват)

• раз в 15 днів писати Відгуки(ліміт в гуглі 10-15 днів)

Текст надаємо ми, навчаємо безкоштовно. Оплата — договірна.

Google MapsНаписание отзывов
8 дней назад
oleg456_
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