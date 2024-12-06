Необходима 3D-модель памятника, созданная на основе предоставленного фото. В процессе работы требуется предоставление промежуточных скринов для контроля выполнения задания.
Ротоскопинг
Ищем ротоскоперов на проект!
Вводные данные: VFX-ролик на 15 секунд, несколько кадров
Что важно указать: Ваша занятость в ближайшие дни, стоимость вашей работы.
Присылайте ваше портфолио и контактные данные в личные сообщения. Детали проекта обсудим индивидуально.
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