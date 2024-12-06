Ротоскопинг

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Ищем ротоскоперов на проект!


Вводные данные: VFX-ролик на 15 секунд, несколько кадров


Что важно указать: Ваша занятость в ближайшие дни, стоимость вашей работы.


Присылайте ваше портфолио и контактные данные в личные сообщения. Детали проекта обсудим индивидуально.

5 месяцев назад
guest_1733505755235
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров